SHOT: причиной взрыва автомобиля на парковке в Москве стало СВУ

В Москве иномарка взорвалась из-за самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Причиной взрыва автомобиля в Москве, предварительно, стало СВУ. По одной из версий, устройство было заложено под днищем Kia Sorento и рвануло через несколько секунд после того, как машина начала движение», — говорится в публикации.

По данным канала, по факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. У 56-летнего пострадавшего врачи диагностировали множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. В настоящее время водитель находится в крайне тяжелом состоянии, медики госпитализируют пострадавшего.

Инцидент произошел 22 декабря около 6:50 в районе Орехово-Борисово. Жители близлежащих домов услышали громкий хлопок, после чего с улицы Ясеневой был виден густой черный дым и зарево от пожара. В результате взрыва переднюю часть легкового автомобиля разнесло на части.

