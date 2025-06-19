В Казани девушка прокатила подругу на привязанном к машине тюбинге и получила срок

В Казани осудили девушку, катавшую подругу на привязанной к машине ватрушке

В Казани суд вынес приговор девушке, которая прокатила знакомую на привязанном к машине тюбинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Фигурантку разбирательств приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, их она проведет в колонии-поселении.

По данным 116.ru, девушка признала вину полностью. По решению суда осужденная 2,5 года не сможет садиться за руль машины. Известно, что мать пострадавшей пошла на примирение с фигуранткой.

Инцидент произошел 8 января текущего года. Изначально предполагалось, что пострадавшая ехала на ватрушке, но в какой-то момент врезалась в забор, соответствующую версию сотрудникам правоохранительных органов сообщили после аварии. Спасти пострадавшую не удалось.

Позже выяснилось, что на предполагаемом месте инцидента не было следов крови. По версии правоохранителей, пострадавшая села на привязанный к машине фигурантки тюбинг и так ехала по дороге.

Ранее на Урале мальчик на тюбинге влетел в коляску с младенцем.