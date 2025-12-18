На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вбейте в поиске трава»: на видео сняли, как гаишник заставляет водителя показать смартфон

В Москве гаишник заставлял водителя показать сообщения про наркотики в телефоне
Telegram-канал «Baza»

В Москве инспектор ДПС просил водителя открыть мессенджер и показать сообщения про наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Откройте Telegram, вбейте в поиске «трава». Новые методы борьбы с наркопреступностью в действии — в исполнении креативного инспектора ГИБДД. Сотрудник остановил в Москве иномарку и попросил водителя провести небольшой поиск в мессенджере: вбить в поиск «трава» и показать все результаты по этому запросу», — говорится в публикации.

По данным канала, водитель несколько раз отказался выполнять просьбу инспектора, после чего сотрудники правоохранительных органов ушел.

До этого в городе Моздок, в республике Северная Осетия, полицейский обматерил женщину-водителя. Работник ДПС остановили автомобиль для проверки документов, в результате чего между правоохранителями и женщиной возник конфликт. На опубликованных кадрах слышно, как мужчина нецензурно выражается и оскорбляет водительницу.

Ранее в Челябинске водитель обматерил инвалида, который на коляске выпал из автобуса.

