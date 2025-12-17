На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

В России подняли до 200 тысяч рублей штраф за перевозку детей без автокресел
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправку, согласно которой в 2 раза увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроект, предложенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым в марте 2025 года, предполагает увеличение штрафов: для водителей — с трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

4 марта сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

Ранее были названы регионы России с самым дешевым такси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами