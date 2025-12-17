В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

В России подняли до 200 тысяч рублей штраф за перевозку детей без автокресел

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли поправку, согласно которой в 2 раза увеличиваются штрафы за перевозку детей без автокресел, сообщает пресс-служба Госдумы.

Законопроект, предложенный сенаторами Андреем Кутеповым и Игорем Тресковым в марте 2025 года, предполагает увеличение штрафов: для водителей — с трех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

4 марта сообщалось, что группа депутатов Госдумы, возглавляемая первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым, инициировала законопроект, обязывающий водителей такси иметь в машине два детских удерживающих устройства (бустера) для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Как отметили в пресс-службе Гусева, цель законопроекта — повысить доступность услуг такси для семей с детьми. Предлагаемые изменения вносятся в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

