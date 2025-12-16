На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала известна личность мужчины, напавшего на тренера «Динамо» Георгия Заикина

Напавший на тренера «Динамо» Георгия Заикина мужчина оказался автоблогером
Федерация гандбола России

Тренер гандбольной команды «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению со стороны астраханского блогера Магомеда Магомеддибирова. Это следует из сообщения ntv.ru.

«Магомед считает себя автоблогером, а весь контент строит вокруг агрессивного поведения за рулем. Сейчас, он временно остановил выпуск новых роликов. Причиной тому — уголовное дело о хулиганстве. Автоблогеру может грозить до пяти лет тюрьмы или же исправительные работы», — сообщает портал.

Об инциденте, который произошел вечером 12 декабря, стало известно на следующий день.

Водитель автомобиля BMW начал опасные маневры на дороге — подрезал машину, в которой находился Заикин. После этого на светофоре, водитель BMW выскочил из своего авто и попытался сломать дверь машины Заикина. Кроме того, он оскорблял Георгия, обещал расправиться с семьей и плюнул в лицо через приоткрытое окно. Заикин вышел из машины, после чего он был избит и потерял сознание.

Позже стало известно, что Георгий Заикин находится в больнице, в отделении нейрохирургии.

Ранее саратовцы ногами избили мужчину на проезжей части.

