«Страшное ДТП»: автомобиль с краснодарцем опрокинулся и вспыхнул, последствия – на видео

В Краснодарском крае автомобиль с человеком вспыхнул в ДТП и попал на видео
Telegram-канал ЧП Краснодара и края

В городе Анапа Краснодарского края автомобиль перевернулся и загорелся в момент аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Страшное ДТП па федеральной трассе около Анапы из-за гололеда. Один автомобиль перевернулся и загорелся. Другие машины в отбойниках. Там сегодня подморозило дорогу», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоит автомобиль, который полностью выгорел, при этом заметно, что в момент столкновения детали разлетелись по дороге.

До этого в городе Дзержинске Новгородской области 15-летний подросток разбился в ДТП. Очевидцы запечатлели последствия ДТП . На кадрах заметно, что машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов, при этом в момент аварии автомобиль подлетел и приземлился на боковую часть. В результате ДТП подросток оказался заблокированным в искореженной машине. Спасатели деблокировали школьника и передали медикам, но травмы несовершеннолетнего водителя оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее сахалинцы сняли на видео последствия ДТП с Toyota Crown.

