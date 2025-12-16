На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителя, остановившего автобус для намаза в Приморье, могут уволить

Юрист Пирогов: водителя, который остановил автобус для намаза, могут выгнать
Кадр из видео/vladork_channel/Telegram

Во Владивостоке водителя, который остановил автобус, чтобы совершить намаз, могут уволить. Об этом юрист Михаил Пирогов рассказал News.Ru.

«Водителя автобуса в Приморье, который совершил внеплановую остановку для совершения молитвы, могут уволить, а также оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за нарушение правил перевозок», — сообщил юрист.

По его словам, подобные действия классифицируются как нарушения трудовой дисциплины и правил дорожного движения, что может создавать угрозу безопасности пассажиров.

Инцидент произошел в декабре. Водитель автобуса №55 остановил транспорт и устроил скандал, обвинив пассажиров в том, что они не дают ему помолиться. На кадрах, размещенных в сети, видно, что общественный транспорт с пассажирами стоит на дороге, в салоне выключен свет. По словам одной и женщин, транспорт остановился полчаса назад. При этом водитель не продолжает движение, потому что не помолился. Некоторые пассажиры приняли решение покинуть общественный транспорт, не заплатив.

Ранее хабаровчанин выстрелил таксисту в голову.

