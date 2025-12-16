Свердловчан предложили поощрять за доносы на пьяных водителей

В Свердловской области предложили поощрять граждан за доносы на пьяных водителей

Жителям Свердловской области предлагают платить, если они будут сдавать пьяных за рулем, сообщает Telegram-канал Mash.

«Золотая идея, конечно, родилась у депутатов. План такой: заметили нетрезвого водителя, сообщили куда надо, и если его реально поймали, получаете деньги. В других регионах за такие подсказки уже дают от 2,5 до 20 тысяч. Губернатор идею поддержал — обещал подумать, как это провернуть у нас», — сообщает канал.

До этого стало известно, что власти Амурской области будут платить по 5 тыс. рублей гражданам за сообщения в полицию о пьяных водителях.

Если окажется, что водитель нетрезв за рулем повторно и ему грозит уголовная ответственность, выплата составит 7 тыс. рублей.

При этом власти предусмотрели ряд ограничений на получение выплаты. В частности, нарушение должно произойти на территории области, а выплату получит тот человек, заявление которого первым поступит в полицию. Кроме того, заявитель должен быть старше 18 лет.

Ранее власти Тувы предложили местным жителям по 2,5 тыс. рублей за сообщения о пьяных водителях.