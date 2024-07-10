Россиянам предложат деньги за жалобы на пьяных водителей

Власти Тувы решили платить 2,5 тыс. рублей жителям за сообщения о пьяных водителях. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

«Правительство Республики Тыва постановляет: установить на территории Республики Тыва денежное вознаграждение граждан в размере 2,5 тыс. рублей за информирование полиции о лицах, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (далее - денежное вознаграждение)», — говорится в документе.

До этого в республике стали предлагать денежные призы населенным пунктам с наименьшим числом «пьяных» противозаконных инцидентов.

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Большая часть депутатов проголосовала за инициативу, один человек воздержался. В рамках проекта предлагается штрафовать за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее появилось видео, как пьяный мигрант сбил ребенка и после обвинил его в автоподставе.