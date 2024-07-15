Еще один российский регион будет платить за сигналы о пьяных водителях

Власти Амурской области будут платить по 5 тыс. рублей гражданам за сообщения в полицию о пьяных водителях. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Средства на эти выплаты будут выделены из областного бюджета. С 15 июля в Амурской области начинают выплачивать денежные вознаграждения за сообщения в полицию о водителях с признаками опьянения, управляющих транспортом», — отмечается в сообщении.

За информирование о пьяном водителе, которого поймают пьяным за рулем впервые, неравнодушный гражданин получит 5 тыс. рублей. Если окажется, что водитель нетрезв за рулем повторно и ему грозит уголовная ответственность, выплата составит 7 тыс. рублей.

При этом власти предусмотрели ряд ограничений на получение выплаты. В частности, нарушение должно произойти на территории области, а выплату получит тот человек, заявление которого первым поступит в полицию. Кроме того, заявитель должен быть старше 18 лет.

Ранее власти Тувы предложили местным жителям по 2,5 тыс. рублей за сообщения о пьяных водителях.