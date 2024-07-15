Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один российский регион будет платить за сигналы о пьяных водителях

В Приамурье заплатят до 7 тыс. рублей лицам, сигнализирующим о пьяных водителях

close
100%
Максим Блинов

Власти Амурской области будут платить по 5 тыс. рублей гражданам за сообщения в полицию о пьяных водителях. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Средства на эти выплаты будут выделены из областного бюджета. С 15 июля в Амурской области начинают выплачивать денежные вознаграждения за сообщения в полицию о водителях с признаками опьянения, управляющих транспортом», — отмечается в сообщении.

За информирование о пьяном водителе, которого поймают пьяным за рулем впервые, неравнодушный гражданин получит 5 тыс. рублей. Если окажется, что водитель нетрезв за рулем повторно и ему грозит уголовная ответственность, выплата составит 7 тыс. рублей.

При этом власти предусмотрели ряд ограничений на получение выплаты. В частности, нарушение должно произойти на территории области, а выплату получит тот человек, заявление которого первым поступит в полицию. Кроме того, заявитель должен быть старше 18 лет.

Ранее власти Тувы предложили местным жителям по 2,5 тыс. рублей за сообщения о пьяных водителях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами