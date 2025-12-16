На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В автокатастрофе погиб председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель

Руководитель банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в ДТП в Тамбовской области
true
true
true
close
Банк «Саратов»

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель трагически погиб в автокатастрофе на 53-м году жизни. Об этом сообщили в некрологе на сайте финансовой организации.

Согласно данным пресс-службы ГИБДД Тамбовской области, ДТП произошло 3 декабря в 10:15 на 550-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского муниципального округа. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, мужчина 1973 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция напомнила водителям о запрете движения по полосе встречного движения, отделённой разметкой или другими средствами, на дорогах с двусторонним движением.

Прощание с Михаилом Киселем состоится во вторник, 16 декабря, с 11:00 до 13:00 по местному времени (с 10:00 до 12:00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове, заключили в банке.

Ранее в Москве погиб бывший худрук ансамбля «Ретро» Альберт Комаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами