В автокатастрофе погиб председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель

Председатель правления банка «Саратов» Михаил Кисель трагически погиб в автокатастрофе на 53-м году жизни. Об этом сообщили в некрологе на сайте финансовой организации.

Согласно данным пресс-службы ГИБДД Тамбовской области, ДТП произошло 3 декабря в 10:15 на 550-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Жердевского муниципального округа. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, мужчина 1973 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте до приезда скорой помощи.

Госавтоинспекция напомнила водителям о запрете движения по полосе встречного движения, отделённой разметкой или другими средствами, на дорогах с двусторонним движением.

Прощание с Михаилом Киселем состоится во вторник, 16 декабря, с 11:00 до 13:00 по местному времени (с 10:00 до 12:00 мск) в храме Рождества Христова на улице Вокзальная в Саратове, заключили в банке.

