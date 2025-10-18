На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США отзовут свыше 700 тыс. автомобилей Ford

Reuters: Ford отзовет по 300 тыс. «мустангов» и грузовиков из-за неполадок
true
true
true
close
Ford

Компания Ford отзовет свыше 740 тыс. легковых и грузовых автомобилей из-за выявленных неполадок. Об этом пишет Archyde.

291 901 грузовик повышенной грузоподъемности F-250, F-350 и F-450 будет отозван для обновления программного обеспечения из-за проблем с дисплеями камер заднего вида.

Около 90 тыс. автомобилей Ford Mustang 2022-2023годов производства будут временно возвращены дилеру из-за проблем с тросами передних ремней безопасности. Дилеры проверят ремни каждого автомобиля и при необходимости заменят их, а также удалят участки коврового покрытия, вызывавшие перетирание ремней.

Также примерно 310 тыс. автомобилей Ford Fusion и Lincoln MKZ 2013-2018 годов выпуска будут отозваны из-за выявленных неисправностей вала шестерни системы рулевого управления, из-за которых руль может перестать работать, что особенно опасно на низких скоростях.

До этого компания Ford отозвала почти 700 тыс. автомобилей из-за неисправных топливных форсунок. Заводской дефект был обнаружен на автомобилях Bronco Sport и Escape с двигателями объемом 1,5 литра.

Ранее Генпрокуратура начала закупать Haval H3 вместо Ford Focus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами