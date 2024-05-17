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Стало известно, сколько будет стоить отечественный автомобиль «Атом»

Российский электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей

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«Газета.Ru»

Цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании «Кама», разрабатывающей электромобиль, Игоря Поваразднюка.

«Поскольку рынок в целом достаточно динамичный, мы цену, по которой автомобиль именно выйдет в серию, пока не озвучиваем, но диапазон цены это от 2,5 до 3,5 миллионов рублей. Это ценовой сегмент, в котором мы планируем находиться», - заявил Поваразднюк.

По словам топ-менеджера, после начала серийного производства быстрее всех получат автомобили те, кто оформил предзаказ. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич».

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее россиянам назвали самые популярные автомобили с пробегом в России.

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