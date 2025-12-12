На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно подешевел кроссовер Changan CS75 Plus

Кроссовер Changan CS75 Plus подешевел в России на 100 тысяч рублей
true
true
true
close
Changan

Новый кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения стал доступнее на российском рынке, сообщает портал «Автоновости дня».

«Теперь Changan CS75 Plus продается с «дополнительной выгодой», которая действует до 31 декабря и при покупке любой комплектации позволяет сэкономить 100 тыс. рублей», — сообщает канал.

Цены на Changan CS75 Plus с учетом дисконта начинаются от 4 млн рублей.

Длина машины — 4770 мм (на 60 мм больше, чем у предыдущего поколения), колесная база — 2800 мм. В движение его приводят два ДВС на выбор: 1,5-литровый на 191 л.с. и 2-литровый мощностью 233 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод — передний.

На передней панели — блок из трех больших дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой, на кузове — скрытые дверные ручки.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.

