В России рекордно подешевел кроссовер Changan CS75 Plus

Кроссовер Changan CS75 Plus подешевел в России на 100 тысяч рублей

Новый кроссовер Changan CS75 Plus четвертого поколения стал доступнее на российском рынке, сообщает портал «Автоновости дня».

«Теперь Changan CS75 Plus продается с «дополнительной выгодой», которая действует до 31 декабря и при покупке любой комплектации позволяет сэкономить 100 тыс. рублей», — сообщает канал.

Цены на Changan CS75 Plus с учетом дисконта начинаются от 4 млн рублей.

Длина машины — 4770 мм (на 60 мм больше, чем у предыдущего поколения), колесная база — 2800 мм. В движение его приводят два ДВС на выбор: 1,5-литровый на 191 л.с. и 2-литровый мощностью 233 л.с. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат» Aisin. Привод — передний.

На передней панели — блок из трех больших дисплеев, на центральном тоннеле предусмотрено две панели для подзарядки смартфонов, в наличии сиденья с выраженной боковой поддержкой и кожаной обивкой. Задние фонари автомобиля соединены светодиодной полосой, на кузове — скрытые дверные ручки.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.