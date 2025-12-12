Водителей предупредили о необходимости отработки навыков противозаносного вождения

Водителям необходимо заранее отрабатывать навыки управления автомобилям на скользкой дороге. Благодаря этому удастся грамотно действовать в сложных ситуациях и избежать серьезных аварий. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

Специалист предупредил, что навык противозаносного вождения требует регулярной практики, поскольку он является сезонным и быстро теряется.

«Как только стало скользко, нужно приехать на закрытые площадки, где нет постороннего движения, и почувствовать свой автомобиль: как он ведет себя при заносе, сносе, блокировке колес, срабатывании ABS», — объяснил Попов.

Он отметил, что основная часть проблем при выезде на лед связана с возможной блокировкой колес, заносом задней оси или сносом передней.

Владельцам переднеприводных автомобилей при заносе следует слегка увеличивать подачу топлива и поворачивать руль в сторону заноса. А находящимся за рулем заднеприводных машин стоит сбросить газ, используя торможение двигателем для стабилизации. При этом автоэксперт добавил, что вождение полноприводных автомобилей на льду требует практики на специализированных полигонах.

Главным принципом безопасного движения в гололед специалист назвал плавность. Необходимо двигаться в спокойном темпе, соблюдать дистанцию, а также избегать резких ускорений и торможений.

Независимый автоэксперт Сергей Петров до этого говорил, что качественный прогрев автомобиля в холодное время года поможет избежать проблем с двигателем. Он объяснил, что лучше всего оставить устройство в теплом помещении или воспользоваться системой подогрева.

