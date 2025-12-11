В Приморье зафиксирован рекордный объем ввоза иномарок

Ввоз иномарок через Приморье увеличился в четыре раза

На Дальнем Востоке зафиксирован рост спроса на иностранные автомобили, что привело к рекордному объему их поставок. Об этом сообщает портал Дальневосточного ГУ Банка России.

«В октябре ввоз автомобилей через порт Владивосток вырос практически на четверть по сравнению с сентябрем и на треть по сравнению с октябрем прошлого года. Через сухопутную границу в Приморском крае также было перевезено рекордное количество иномарок — почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает портал.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что повышение утильсбора спровоцировало в России рост цен на автомобили до 20%.