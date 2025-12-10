Последствия серьезного ДТП на МКАД попали на видео

В Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 93-км МКАД (внеш.)», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на место ДТП прибыл эвакуатор, который поднимает перевернувшийся автомобиль. На записи также заметно, как несколько мужчин толкают белую машину, у которой поврежден капот. Информации о пострадавших нет, но на месте работали медики.

До этого в Санкт-Петербурге водитель прицепа спровоцировал массовое ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машины разбиваются в массовом ДТП, при этом их детали разлетаются по проезжей части. Далее на видео с последствиями аварии заметно, что в результате ДТП несколько автомобилей получили серьезные повреждения.

