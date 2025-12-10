Глава «АвтоВАЗа» назвал автомобили из Китая слишком дешевыми

Демпинг китайских автопроизводителей на российском рынке «перешел все мыслимые границы» в 2025 году. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Скидки на [китайские] автомобили доходили до 1 миллиона рублей», — сказал он.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что даже в такой ситуации автомобили Lada продаются дешевле, чем импорт из Китая.

До этого сообщалось, что ввоз автомобилей с пробегом из Китая в Россию в ноябре 2025 года вырос в 2,5 раза. Среди моделей лидирует Toyota Corolla. В топ-5 также входят Toyota RAV4, BMW X3, Honda Breeze и Mitsubishi Outlander.

Эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.