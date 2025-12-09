Ввоз машин с пробегом из Китая в РФ вырос в 2,5 раза

«Автостат»: ввоз подержанных автомобилей из Китая в ноябре вырос в 2,5 раза

Ввоз автомобилей с пробегом из Китая в Россию в ноябре 2025 года вырос в 2,5 раза, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре текущего года из Китая в Россию ввезено 10949 легковых автомобилей. Это почти в 2,5 раза (+145%) больше, чем в ноябре прошлого года (4468 шт)», — сообщил эксперт.

По его словам, cреди моделей лидирует Toyota Corolla (493 ед.). В топ-5 также входят Toyota RAV4 (413 ед.), BMW X3 (315 ед.), Honda Breeze (299 ед.) и Mitsubishi Outlander (279 ед).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.