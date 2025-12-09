Китайский автопроизводитель опроверг слухи об уходе из России

Китайская автомобильная компания GAC опровергла информацию о возможном уходе с российского рынка, заявив о планах по его расширению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

В компании подчеркнули, что российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда. Там также ведут работу над улучшением сервиса, развитием дилерской сети и расширением модельного ряда.

«Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», — говорится в ответе пресс-службы.

Таким образом в GAC прокомментировали заявление президента дилерской группы «Рольф» Светланы Виноградовой. Ранее она заявила, что если китайские концерны GAC и Geely не локализуют производство в России в первой половине 2026 года, им, возможно, придется покинуть страну.

По данным службы компании Газпром Автолизинг, половина китайских автомобилей, которые будут проданы в декабре 2025 года, будут собраны в РФ.

Ранее россиян предупредили о дефиците китайских автомобилей.