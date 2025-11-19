Половина китайских автомобилей для российского рынка будет собрана в РФ

Половина китайских автомобилей, которые будут проданы в декабре 2025 года, будут собраны в РФ. Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба компании Газпром Автолизинг.

Среди проданных в октябре китайских машин в РФ были собраны 43% или 34,5 тыс. При этом год назад этот показатель равнялся 21%.

Наиболее активно на сборку в России переходит самый популярный в РФ бренд китайских авто — Haval. 93% из 26,1 тыс. проданных за месяц в РФ авто этой марки собраны в стране. Для Chery доля собранных в РФ авто среди более 6 тыс. реализованных в октябре составила 63%. Менее популярный в стране автобренд Voyah также почти полностью перешел на сборку машин в стране. Среди 1400 проданных в октябре машин 87% были произведены в РФ.

Китайские производители активнее локализуют производство ради избежания вторичных санкций. При этом некоторые из них планируют перейти на производство авто под российскими марками для этой же цели.

В октябре 2025 года Россия уступила Мексике статус главного импортера автомобилей из Китая. Второе место заняли Объединенные Арабские Эмираты, купившие 367 796 машин. Россия заняла третье место с показателем 357 708 автомобилей.

