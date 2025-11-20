На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о дефиците китайских автомобилей

«Рольф»: в России возник серьезный дефицит автомобилей Jetour, Belgee и Geely
Jetour

В России возник дефицит новых автомобилей ряда брендов, сообщили «Газете.Ru» представители крупных дилерских холдингов.

«Сейчас наблюдается острый дефицит на модельный ряд Belgee и Geely. Стоит сказать, что у марки Jetour мы наблюдаем похожую динамику, серьезный дефицит. Чуть легче ситуация с брендом Haval, дефицит продукции не такой агрессивный», — сообщил «Газете.Ru» директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» также зафиксировали нехватку ряда востребованных моделей китайских автопроизводителей — в частности, кроссоверов Jetour T2, Haval M6 и Haval H5, GAC GS3, Omoda C5 в нескольких комплектациях и минивэнов GAC M8.

Эксперты связывают возникший дефицит с логистическими проблемами и большими очередями автовозов на границе в Китае, а также с возникшим на рынке ажиотажем перед подорожанием автомобилей.

О том, какие автомобили трудно купить в России, читайте в материале «Газеты.Ru».

