Россиянам назвали самый бесполезный дорожный знак

Автомобильный юрист Дмитрий Славнов предложил повсеместно убирать знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор». Об этом сообщает life.ru. Эксперт отметил, что сегодня водители сталкиваются с дублированием информации и этот знак в Москве размещаются практически на каждом въезде.

«Знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор» можно повсеместно убирать. Вместо этого следует закрепить правило по умолчанию: «Стоять нигде нельзя. Останавливаться можно только там, где есть парковка или разметка, позволяющая останавливаться», — сообщает life.ru со ссылкой на Славнова.

До этого юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун заявила, что свыше 60 новых дорожных знаков и табличек появятся на российских дорогах с 1 января 2026 года.

«Многие из которых уже протестированы, например, в Москве по ГОСТ Р 58398-2019, а с 1 января 2026 года должны будут вводиться в действие на всей территории страны», — сказала юрист.

Браун отметила, что в 2026 году в России будет введена более современная и усовершенствованная система знаков, которая ориентирована и на новые виды транспорта. Будут учтены индивидуальные средства мобильности, безопасность пешеходов, экология и другое.

По ее словам они будут представлять из себя как самостоятельные знаки, оформленные в квадратной, треугольной или прямоугольной рамке, так и таблички — знаки с дополнительной информацией для водителей.

Ранее в России предложили ужесточить наказания за управление авто в состоянии опьянения.