Названы 5 китайских кроссоверов, которые хорошо защищены от коррозии

Эксперты журнала «Авто.ру» провели исследование и выяснили, какие китайские кроссоверы, продающиеся в России официально, наиболее устойчивы к коррозии.

«Эксперты проверяли наличие оцинковки на всех наружных кузовных панелях, и только у Haval H7 удалось найти цинк везде, от порогов до крыши. При этом у Haval F7 было обнаружено отсутствие оцинковки на стойках багажника», — сообщает «Авто.ру».

На втором месте оказался Knewstar 001, у которого не оцинкована только крыша. Далее следуют кроссоверы Soueast S07, Geely Atlas и Chery Tiggo 7L. У них, помимо крыши не оцинкованы проемы багажной двери.

До этого автомобильный эксперт Максим Ракитин сообщил, что при покупке подержанной машины необходимо обратить внимание на VIN-номер и сравнить его с данными в документах, а также проверить днище автомобиля на случай, если номера были вварены в кузов.

«Нужно, во-первых, проверить юридическую чистоту. Баз данных достаточно много. Во-вторых, проверить, не изменены ли номерные агрегаты — это кузов, VIN-номера, то есть нужно всё это сверить, посмотреть совпадают ли данные с документами», — сказал Ракитин.

Ранее были названы самые опасные неисправности автомобиля.