Назван город с самыми долгими автомобильными пробками

Турецкий город Стамбул возглавил рейтинг городов мира с самыми долгими автомобильными пробками. Об этом говорится в аналитическом исследовании компании Inrix.

Отмечается, что в среднем житель Стамбула теряет в пробках 118 часов в год, что на 12% больше, чем годом ранее. Крупнейший город Турции с населением более 20 миллионов человек обошел в рейтинге Мехико, Чикаго, Нью-Йорк, Лондон и ряд других мегаполисов. Исследование проводилось в 942 городах из 37 стран.

До этого власти Москвы опубликовали документы, подтверждающие планы города заключить концессионное соглашение по строительству новой автотрассы на западе Москвы.

Известно, что 18,6-километровая трасса со скоростью движения 120 км/ч соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцово. Её планируют построить за 4 года.

По предварительным данным, стоимость объекта составит 77,5 млрд рублей. Это будет пятая платная трасса в городе.

