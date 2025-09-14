На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, можно ли пользоваться телефоном в пробке

Юрист Бачурина: использование телефона в пробке допустимо
Depositphotos

Согласно российским законам, пользоваться телефоном во время езды на автомобиле запрещено. Однако если машина стоит в пробке и фактически не двигается, то нарушения нет, сообщила РИА Новости юрист Валентина Бачурина.

«Использование телефона в пробке или на светофоре не является нарушением, так как автомобиль фактически не осуществляет движение», - рассказала агентству юрист.

Однако, по словам Бачуриной, при начале движения автомобиля телефон необходимо убирать. За использование гаджета во время езды предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

До этого председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил законодательно внести запрет на использование гаджетов за рулем автомобиля.

«У нас краевые полосы рельефные, и при смещении на них автомобиля водитель ощущает вибрации, от которых пробуждается. Особенно они актуальны для грузовиков. В них водители иногда засыпают от монотонности или просто смотря кино на гаджетах, сравнимых с телевизорами. Чтобы бороться с засильем гаджетов, мы предлагаем внести в законодательство запрет на их использование за рулем», — сказал Петушенко.

Ранее в России призвали вслед за курением ввести штрафы за воду и еду в машине.

