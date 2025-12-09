«Машины рассыпаются»: в сибирском городе водители скорой не могут выезжать на вызовы

В городе Искитим Новосибирской области водители скорой помощи не могут выезжать на вызовы из-за отсутствия зимней резины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Сотрудников не хватает, тем, кто работает урезали зарплату в среднем на 10 тысяч. Машины рассыпаются, около 10 из них стоят на летних шинах, поэтому водители отказываются выходить на работу в мороз», — говорится в публикации.

По данным канала, также возникают проблемы с транспортировкой пассажиров, поскольку дороги не чистят. Так, приходится поднимать больных на носилках по ступенькам через улицу и узкий проход.

До этого на Камчатке женщину пришлось тащить через сугробы к автомобилю скорой помощи. Машина экстренных служб не смогла заехать в пригорок из-за нерасчищенного проезда. По словам очевидцев, пенсионерку без сознания, к которой приехали медики, пришлось нести до автомобиля скорой помощи на носилках через сугробы.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.