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Прокурор запросил водителю утонувшего в Мойке автобуса семь лет колонии

Прокурор потребовал семь лет колонии водителю упавшего в Мойку автобуса

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«Газета.Ru»

На судебном процессе в Санкт-Петербурге гособвинитель запросил наказание в виде почти семи лет колонии общего режима водителю утонувшего в реке Мойка автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«В прениях прокурор просил суд назначить Курбонову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев в ИК общего режима с запретом на право управления ТС сроком на 2 года 11 месяцев, также удовлетворить иски потерпевших», — говорится в сообщении.

Днем 10 мая автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержан водитель автобуса.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Изъята документация.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании — перевозчика утонувшего в реке Мойке автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойку с Поцелуева моста. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее на видео попало спасение упавшего в Неву автомобиля.

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