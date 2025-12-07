На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: гаишник остановил неуправляемую фуру с водителем в Москве

В Москве инспектор ДПС предотвратил аварию с большегрузным автомобилем, водитель которого потерял сознание за рулем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, инспектор заметил большегруз, который двигался по полосе встречного движения. Несмотря на то, что полицейские перекрыли путь служебным автомобилем, фура не останавливалась», — написала Волк.

Лейтенант полиции Павел Сметанин выбежал из-за руля служебной машины, влез в кабину тягача и остановил его. Выяснилось, что водителю большегруза стало плохо за рулем. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако водителя большегруза врачам не удалось спасти.

Ранее в Челябинске маршрутный автобус врезался в электрический столб, ДТП попало на видео.

