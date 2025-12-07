На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наезд BMW на человека в Москве попал на видео

В Москве BMW сбил пешехода на зебре, скрылся и попал на видео
true
true
true

В Москве водитель седана BMW сбил пешехода на переходе. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Староалексеевская улица», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что коммунальный трактор, а за ним автомобиль с регистратором останавливаются у зебры, чтобы пропустить пешеходов. С противоположной стороны улицы на зебру выходит подросток. Его сбивает автомобиль BMW, который на высокой скорости двигался во встречном направлении.

После этого водитель автомобиля скрылся с места происшествия, а пострадавший присел прямо на проезжей части. Затем он, хромая, покинул дорогу.

До этого в Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с опрокидыванием.

Ранее в Кунгуре женщину переехал автомобиль, она спаслась.

