Шесть человек пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Красноярском крае

В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП с опрокидыванием

В Красноярском крае шесть человек получили травмы при ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Авария произошла в ночное время на 366-м километре автодороги «Саяны» в Уярском районе.

«Неустановленный водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь со стороны п. Камарчага в сторону п. Нарва, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.

В результате шесть человек, которые ехали в салоне, получили различные травмы. Они госпитализиованы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. В частности, неизвестно, кто из пострадавших находился в момент ДТП за рулем автомобиля.

