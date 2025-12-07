Шесть человек пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Красноярском крае

В Красноярском крае шесть человек получили травмы при ДТП с опрокидыванием автомобиля, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Авария произошла в ночное время на 366-м километре автодороги «Саяны» в Уярском районе.
«Неустановленный водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь со стороны п. Камарчага в сторону п. Нарва, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — отмечается в сообщении.
В результате шесть человек, которые ехали в салоне, получили различные травмы. Они госпитализиованы. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства аварии. В частности, неизвестно, кто из пострадавших находился в момент ДТП за рулем автомобиля.
До этого «Газель» загорелась и взорвалась в Подмосковье.
Ранее водитель Honda сбил трех человек в Иркутской области.