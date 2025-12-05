В России могут появиться индийские электромобили

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением наладит совместно с Россией выпуск электромобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения», - сказал он.

До этого стало известно, что в Липецке на заводе «Моторинвест» будет локализовано производство нового бюджетного автомобиля вместо покинувшего конвейер электрокара Evolute i-Pro.

О том,что завод «Моторинвест» прекратил выпуск электрического седана Evolute i-Pro, стало известно в конце ноября 2025 года. Evolute i-Pro оснащался силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Было предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость составляла 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

