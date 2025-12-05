На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут появиться индийские электромобили

Премьер-министр Индии Моди предложил наладить совместно с РФ выпуск электромобилей
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением наладит совместно с Россией выпуск электромобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия является глобальным лидером в производстве доступных и дешевых электрических автомобилей и различных других средств передвижения. Россия - важный производитель материалов. В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения», - сказал он.

До этого стало известно, что в Липецке на заводе «Моторинвест» будет локализовано производство нового бюджетного автомобиля вместо покинувшего конвейер электрокара Evolute i-Pro.

О том,что завод «Моторинвест» прекратил выпуск электрического седана Evolute i-Pro, стало известно в конце ноября 2025 года. Evolute i-Pro оснащался силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Было предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость составляла 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Ранее были названы самые продаваемые электромобили в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами