Липецкий завод «Моторинвест» начнет выпуск бюджетного автомобиля на замену Evolute i-Pro

В Липецке на заводе «Моторинвест» будет локализовано производство нового бюджетного автомобиля вместо покинувшего конвейер электрокара Evolute i-Pro. Об этом сообщает Авто Mail.

«На замену Evolute i-Pro мы сейчас готовим новую входную модель, которая по всем параметрам будет лучше, и в том числе она отвечает нашим критериям по доступности. То есть она будет стоить примерно столько же, сколько устаревшая модель i-Pro», — рассказал источник на заводе.

О том,что завод «Моторинвест» прекратил выпуск электрического седана Evolute i-Pro, стало известно в конце ноября 2025 года. Evolute i-Pro оснащался силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Было предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость составляла 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащался самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

