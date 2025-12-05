На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Забайкальском крае произошло жесткое ДТП с микрогрузовиком

МВД Забайкалья: пять человек не выжили в результате ДТП с микрогрузовиком
true
true
true

В результате ДТП в Забайкальском крае не выжили пять человек, в том числе трое детей. Еще два человека получили травмы, об этом сообщило Управление МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«5 декабря в 17:15 (11:15 мск) на 1 065-м километре федеральной дороги «Байкал» Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита произошло столкновение транспортных средств «Истана» и микрогрузовика», — сказано в сообщении.

Двоих пострадавших госпитализировали.

5 декабря на въезде в столицу Ингушетии Магас внедорожник Lada Niva столкнулся с автобусом «Газель», перевозившим школьников. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое детей, они доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами