В Забайкальском крае произошло жесткое ДТП с микрогрузовиком

МВД Забайкалья: пять человек не выжили в результате ДТП с микрогрузовиком

В результате ДТП в Забайкальском крае не выжили пять человек, в том числе трое детей. Еще два человека получили травмы, об этом сообщило Управление МВД по региону в официальном Telegram-канале.

«5 декабря в 17:15 (11:15 мск) на 1 065-м километре федеральной дороги «Байкал» Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита произошло столкновение транспортных средств «Истана» и микрогрузовика», — сказано в сообщении.

Двоих пострадавших госпитализировали.

