Названы 10 самых популярных новых автомобилей в России

Самым продаваемым автомобилем в России по итогам ноября 2025 года стала модель Lada Granta, сообщает аналитическое агентство «Автостат». За этот период в РФ было продано 13 тыс. таких машин.

На втором месте находится Haval Jolion, который разошелся тиражом в 6,2 тыс машин. Третье место занимает Lada Vesta, результат которой составил 5,4 тыс. проданных автомобиля. Замыкают пятерку лидеров кроссоверы Tenet T4 и T7 (4,5 тыс. и 4,4 тыс. единиц соответственно).

В топ-10 по итогам продаж также вошли Geely Monjaro, Haval M6, Belgee X70, Belgee X50, Lada Niva Legend.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.