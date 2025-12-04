На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России рекордно вырос импорт легковых автомобилей с пробегом

Импорт легковых авто с пробегом в РФ вырос на 83%
Илья Наймушин/РИА Новости

Импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию в ноябре 2025 года вырос на 83%, сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре в Россию было импортировано 59,8 тысяч автомобилей с пробегом (старше 3 лет). Это на 83% больше, чем ноябре 2024 года», — сообщил эксперт.

Такой сильный рост связан с датами введения новых тарифов утильсбора. В прошлом году это произошло с 1 октября, а в нынешнем году с 1 декабря. Поэтом пики ввоза сдвинулись, отметил специалист.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

