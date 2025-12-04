Названа цена кроссовера Evolute i-Joy нового поколения

Кроссовер Evolute i-Joy нового поколения будет стоить в России от 1,79 млн рублей

Новое поколение кроссовера Evolute i-Joy будет стоить в России от 1,79 млн рублей. Об этом стало известно во время презентации автомобиля.

Длина автомобиля составляет 4306 мм при колесной базе 2715 мм. Модель оснащается 163-сильным электромотором, разгон с нуля до 100 км/час составляет 8 секунд, привод передний. Время быстрой зарядки тяговой батареи емкостью 51,87 кВт·ч от 30 до 80% составляет 18 минут. Запас хода на полном заряде — до 471 км.

В начальную комплектацию Business входят полностью светодиодная оптика с электрической регулировкой высоты и датчиком света, передние и задние датчики парковки, система кругового обзора, круиз-контроль, системы бесключевого доступа и климат-контроля. Пакет «теплых» опций включает обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол, а также форсунок стеклоомывателя. Кузов и кузовные элементы кроссовера полностью оцинкованы.

До этого бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

