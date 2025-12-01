Водитель взорвался вместе с машиной в Дагестане, когда вернулся за вещами

В Дагестане владелец вернулся к горящему авто и взорвался вместе с ним

В Хасавюрте (Дагестан) водитель горящей машины вернулся к ней за оставленными вещами, в этот момент прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Когда в автомобиле начался пожар, мужчина выбрался из салона и отошёл на безопасное расстояние. Но вспомнил о ценных вещах в бардачке и вернулся. В этот момент машина взорвалась», — отмечается в публикации.

В результате пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль полностью охватил огонь. На фоне слышен непрерывный гудок автомобильного звукового сигнала.

До этого стало известно, что вероятной причиной взрыва и пожара внедорожника Toyota Land Cruiser в Новой Москве является срабатывание самодельного взрывного устройства, установленного под сиденьем. Эта версия рассматривается наряду с другими.

Ранее в Майкопе пьяный водитель переехал подругу и отнес ее в постель к мужу.