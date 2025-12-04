Стало известно, когда в России представят новый седан Hongqi L1

Новый люксовый седан Hongqi L1 представят в России в 2026 году

В России в первом квартале 2026 года будет представлен новый седан класса «люкс» Hongqi L1. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Новинка станет первым доступным в РФ автомобилем люксовой линейки Hongqi, который не имеет прямых конкурентов среди официально представленных моделей на местном рынке», — сообщает агентство.

Hongqi L1 на нашем рынке предложат с двигателем V6 3.0 c двойным турбонаддувом (380 л.с.), автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательной способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

