Россиянам рассказали, как правильно мыть автомобиль зимой

Автоэксперт Корнев: зимой нужно мыть машину раз в одну или две недели

В зимний сезон осадки, грязь и реагенты разрушают кузов автомобиля и ускоряют коррозию, поэтому в это время особенно важно грамотно мыть транспортное средство. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

«Возьмите за правило посещать мойку раз в неделю или две, но не реже. Запущенные сталактиты из химии и песка сложнее вымыть из труднодоступных мест, тем более все это время они активно портят кузов», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, важно выбирать теплые боксы или мыть автомобиль при плюсовой температуре. После процедуры нужно продувать замки, ручки, зеркала и уплотнители, поскольку они могут обмерзнуть. Безопасно убрать воду и снег с поверхности машины можно с помощью компактной воздуходувки.

Автоэксперт отметил, что также важно очищать днище, колесные арки, пороги и зоны под бамперами от дорожной грязи. Он добавил, что на некоторых мойках есть специальная химия, которую используют для ухода за сложными местами. Однако ее активные составы при неаккуратном использовании могут повредить лакокрасочное покрытие и пластик.

Защитить уплотнители помогут силиконовые смазки в формате спрея, предотвращающие замерзание дверей в холодную погоду. При этом, по словам эксперта, после мойки стоит оставлять авто в теплом помещении с приоткрытыми окнами, включив обогрев салона.

Специалисты Роскачества до этого предупредили, что незамерзающая жидкость влияет на безопасность поездки, поэтому при ее выборе нужно внимательно изучать состав и другую информацию, указанную на упаковке. Они отметили, что в основе качественного и легального средства должны быть изопропиловый спирт и дистиллированная вода.

Ранее россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля зимой.