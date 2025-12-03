Россиянам рассказали, как защитить кузов автомобиля зимой

Для защиты кузова автомобиля от царапин и коррозии в холодное время года важно качественное покрытие и своевременная профилактика. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

Специалист посоветовал использовать для защиты лакокрасочного покрытия полиуретановую пленку. При этом ей стоит покрыть весь кузов машины. Однако в случае, если необходимо сэкономить, можно спрятать под нее только уязвимые части автомобиля, такие как бампер, передние крылья, капот, крыша и передние стойки. Эксперт отметил, что в среднем срок службы этой пленки составляет пять лет.

Альтернативным вариантом может стать воск, создающий на кузове тонкий защитный слой и усиливающий гидрофобный эффект. По словам Корнева, срок службы такого средства зависит от его состава: самой стойкой будет паста, а меньше всего прослужат спреи. Восковое покрытие также требует регулярного обновления, напомнил он.

Помимо этого, защитить кузов машины можно с помощью керамического покрытия, в составе которого есть кремний, титан, алюминий и полимерные компоненты. Автоэксперт отметил, что перед нанесением керамики важно тщательно подготовить автомобиль, вымыв его, отчистив специальными составами и отполировав. Керамическое покрытие может прослужить не меньше, чем полгода.

«Важно помнить, что все составы подразумевают регулярное применение. Чем больше пробег, тем быстрее с нее «слетает» защита и тем чаще придется ее обновлять. Вечных протекторов не бывает — это уловки рекламы. Составы одного ценового сегмента примерно одинаковые, гораздо важнее опыт мастера, который с ними работает», — добавил Корнев.

Автомобильный юрист Лев Воропаев до этого говорил, что в случае, если автомобиль пострадал из-за падения снега или льда с крыши здания, ущерб должна будет возместить организация, обслуживающая дом. При этом владельцу пострадавшей машины нужно будет вызвать либо патрульно-постовую службу, либо уполномоченного участкового.

