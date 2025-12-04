В Подмосковье наладят выпуск автомобилей Evolute

В декабре 2025 года в Московской области стартует сборка автомобилей Evolute, сообщают «Известия».

«Вторая линия дублирует все посты и операции первой линии, которая располагается на заводе в Липецкой области. Она имеет тот же состав оборудования, на ней производятся операции по досборке двигателей и шасси, а также установка декоративных накладок салона, амортизаторов, телематики и ГЛОНАСС», — отмечают «Известия».

До этого стало известно, что в Липецке на заводе «Моторинвест» будет локализовано производство нового бюджетного автомобиля вместо покинувшего конвейер электрокара Evolute i-Pro.

«На замену Evolute i-Pro мы сейчас готовим новую входную модель, которая по всем параметрам будет лучше, и в том числе она отвечает нашим критериям по доступности. То есть она будет стоить примерно столько же, сколько устаревшая модель i-Pro», — рассказали на заводе.

О том,что завод «Моторинвест» прекратил выпуск электрического седана Evolute i-Pro, стало известно в конце ноября 2025 года. Evolute i-Pro оснащался силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Было предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость составляла 145 км/ч.

Ранее были названы самые продаваемые электромобили в Москве.