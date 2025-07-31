В России наладят выпуск китайского кроссовера Soueast S09

Флагманский кроссовер Soueast S09 начнут выпускать в России на калининградском заводе «Автотор». Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Пока автомобиль местной сборки находится в процессе сертификации.

На отечественном рынке модель доступна с двумя двигателями и в трех комплектациях (Comfort, Comfort Plus и Premium). Так, автомобиль на выбор оснащается 1,6-литровым турбомотором на 190 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» или 2-литровым наддувным двигателем на 197 л.с. с 8-диапазонным «автоматом». Доступен передний или полный привод.

В базовую комплектацию входят электропривод багажника, светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон, подогрев сидений и т.д. Более дорогая версия Comfort Plus включает отделку салона натуральной кожей, круиз-контроль, мониторинг слепых зон, различные водительские ассистенты.

Топовая комплектация Premium предлагает клиентам вентиляцию передних сидений, экстренное автоторможение, контроль рядности движения, автоматическое управление дальним светом и многое другое.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее Chery распространила фото нового кроссовера iCAR V27.