Блогеры высмеяли внедорожник Jeep Recon во время презентации

Блогеры высмеяли качество внедорожника Jeep Recon во время премьеры в Лос-Анджелесе
Jeep

На автосалоне в Лос-Анджелесе американские блогеры сняли вирусное видео, где высмеяли качество нового электрического внедорожника Jeep Recon, сообщает портал carscoops.com.

Отмечается, что блогеры на камеру демонтировали пластиковые панели, показывали неровные зазоры и расшатывали элементы салона, жалуясь на то, что для машины за $65 тыс. ожидали лучшего качества. После этого видео было размещено в сети и набрало 1,1 млн просмотров и 2,3 тыс. комментариев.

В свою очередь, концерн Stellantis публично осудил действия блогеров и объяснил, что на выставке был представлен прототип модели, собранный вручную, а не серийный экземпляр модели. Кроме того, компания заявила о непрофессионализме блогеров.

Recon получил два электромотора, совокупно развивающие 650 сил и 840 Нм. За счет 100-киловаттной батареи внедорожник проедет порядка 450 км, а перезарядить ее с 5 до 80% можно будет за 28 минут. Автомобиль может преодолевать броды глубиной более 600 миллиметров благодаря входящим в стандартное оснащение 33-дюймовым покрышкам и 237-миллиметровому дорожному просвету.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее россиянам назвали кроссоверы, которые лучше обходить стороной.

