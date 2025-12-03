На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали кроссоверы, которые лучше обходить стороной

Fresh перечислил три кроссовера, которые лучше не покупать
true
true
true
close
Shutterstock/Everyonephoto Studio

К наиболее проблемным кроссоверам, которые регулярно попадают в антирейтинги надежности, относятся модели Land Rover, Volkswagen и Peugeot. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«У Land Rover Discovery второго и третьего поколений характерными проблемами являются отказы электронных систем и трансмиссии. К пробегу 100 тыс. километров высок риск появления серьезных проблем с бензиновым мотором 3.0 л. У него возникает повышенный расход масла, отказывают фазовращатели, появляются неисправности системы охлаждения», – сказал эксперт.

Volkswagen Tiguan первого поколения – тоже частый гость автосервисов. Главный недостаток в хроническом повышенном расходе масла турбодвигателями (1.4, 1.8 и 2.0 TSI), из-за чего к 100 тыс. километров пробега требуется дорогостоящий ремонт. Ресурс турбины у Volkswagen редко превышает 150–180 тыс. километров. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач менее надежна по сравнению с другими классическими агрегатами. Также для этой модели характерна коррозия элементов кузова и ходовой части, пояснил специалист.

У модели Peugeot 2008 первого поколения двигатель 1.6 (EP6) имеет крайне ненадежную цепь ГРМ, требующую замены уже к 50–80 тыс. км. Мотор 1.2 (EB2) обладает неприятной конструктивной особенностью — «мокрым» ремнем ГРМ, расположенным в масляном картере. Из-за этого ремень быстро изнашивается. В результате двигатель выходит из строя примерно к 100–120 тыс. км пробега. Ресурс силовых агрегатов Peugeot редко превышает 200 тыс. километров без капремонта, резюмировал собеседник.

При ограниченном бюджете лучше избегать вышеперечисленных моделей. Несмотря на привлекательную цену, затраты на их ремонт могут многократно превысить первоначальную экономию, предупредил Житнухин.

Ранее россиянам назвали китайские автомобили с ненадежными «роботами».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами