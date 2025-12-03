Россиянам назвали кроссоверы, которые лучше обходить стороной

Fresh перечислил три кроссовера, которые лучше не покупать

К наиболее проблемным кроссоверам, которые регулярно попадают в антирейтинги надежности, относятся модели Land Rover, Volkswagen и Peugeot. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«У Land Rover Discovery второго и третьего поколений характерными проблемами являются отказы электронных систем и трансмиссии. К пробегу 100 тыс. километров высок риск появления серьезных проблем с бензиновым мотором 3.0 л. У него возникает повышенный расход масла, отказывают фазовращатели, появляются неисправности системы охлаждения», – сказал эксперт.

Volkswagen Tiguan первого поколения – тоже частый гость автосервисов. Главный недостаток в хроническом повышенном расходе масла турбодвигателями (1.4, 1.8 и 2.0 TSI), из-за чего к 100 тыс. километров пробега требуется дорогостоящий ремонт. Ресурс турбины у Volkswagen редко превышает 150–180 тыс. километров. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач менее надежна по сравнению с другими классическими агрегатами. Также для этой модели характерна коррозия элементов кузова и ходовой части, пояснил специалист.

У модели Peugeot 2008 первого поколения двигатель 1.6 (EP6) имеет крайне ненадежную цепь ГРМ, требующую замены уже к 50–80 тыс. км. Мотор 1.2 (EB2) обладает неприятной конструктивной особенностью — «мокрым» ремнем ГРМ, расположенным в масляном картере. Из-за этого ремень быстро изнашивается. В результате двигатель выходит из строя примерно к 100–120 тыс. км пробега. Ресурс силовых агрегатов Peugeot редко превышает 200 тыс. километров без капремонта, резюмировал собеседник.

При ограниченном бюджете лучше избегать вышеперечисленных моделей. Несмотря на привлекательную цену, затраты на их ремонт могут многократно превысить первоначальную экономию, предупредил Житнухин.

