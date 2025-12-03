В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

В центре Москвы временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение закрыто на Большом Каменном мосту, на Новоарбатском мосту, на внешней стороне Садового кольца в районе Кудринской площади, на внутренней стороне Садового кольца в районе Зубовского бульвара», — сообщает канал.

Кроме того, движение перекрыто на улице Тверская по направлению в центр, на съезд с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат по направлению в область.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, планировать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда перекрытых улиц.

О причинах перекрытия движения в столице не сообщается.

