Владелец Infiniti лишился прав из-за отсутствия на номере машины флага России

Россиянина лишили прав из-за госномера — на нём был крупный шрифт и отсутствовал флаг РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водителя Infiniti QX56 остановили в Королёве на Тарасовской улице. Внимание сотрудников ГАИ привлекли подозрительные номера авто — на них не было флага РФ, а цифры и буквы были чересчур «выразительными». В процессе разбирательств выяснилось, что знаки и правда отличаются от ГОСТа по всем параметрам — не совпадают высота букв и толщина линий», — сообщает канал.

Выяснилось, что у мужчины нет документов об изготовлении номеров. Дело передали в суд. Водителя лишили прав на полгода. Подложные номера будут уничтожены.

До этого в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что мошенники стали применять искусственный интеллект для подделки фотографий якобы с мест дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат.

По данным «Росгосстраха», в сети появились недорогие предложения «сделать фото разбитого автомобиля», предназначенные для оформления ОСАГО и КАСКО. Ведомство отметило, что цифровые сервисы, позволяющие клиентам самостоятельно фиксировать повреждения, стали уязвимы для злоумышленников, поэтому водителям и страховщикам необходимо повышать внимательность.

Для автомобилистов МВД посоветовало снимать повреждения с нескольких ракурсов и в хорошем освещении, фиксировать окружающую обстановку, записывать короткое видео с места происшествия и сохранять оригиналы фото и видео. Также следует фиксировать время, место, данные свидетелей и номера других автомобилей, а при обращении к страховщикам использовать только официальные каналы.

Ранее водительские права в России прекратили продлевать автоматически.