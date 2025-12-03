В России выступили против оценки автошкол по числу ДТП выпускников

Автошколы нельзя оценивать по количеству ДТП, в которые попали их выпускники. Такие учреждения ответственны именно за подготовку и обучение будущих водителей, а не за их воспитание и прилежность на дорогах, заявил автоэксперт Народного фронта, вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко в эфире Общественной Службы Новостей.

Аналогичные рейтинги в России уже пытались вводить, ориентируясь на число выпускников, сдавших экзамены с первого раза, напомнил специалист. Сегодняшние меры он посчитал излишними.

«Оценивать автошколы с точки зрения того, сколько их выпускников попадают в ДТП – нельзя, потому что автошкола занимается подготовкой, а не воспитанием водителя, это нужно прививать с детства», — пояснил Нестеренко.

Если следовать по этому пути, то тогда можно ввести рейтинг инспекторов, которые выступают как финальное звено между учеником и водителем, добавил он. Но по факту в количество ДТП начинающего водителя виноваты не только автошколы и инспекторы, поэтому подходить так к этому вопросу некорректно, убежден эксперт.

Нестеренко также напомнил, что, согласно требованиям, перед выдачей водительских прав автошкола должна предоставить ученику минимум 138 часов теории и 56 часов вождения, но на практике часто эти правила нарушаются, так как их соблюдение значительно повышает стоимость обучения.

Напомним, в России приняли закон о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. Сведения предполагается размещать в интернете, чтобы россияне имели к ним доступ.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов отмечал, что такой рейтинг поспособствует росту качества подготовки водителей. По его мнению, теперь автошколы начнут инвестировать в обновление своих учебных программ, повышение квалификации инструкторов и современное оборудование, поскольку от этого будет зависеть их бизнес.

