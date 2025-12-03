На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выступили против оценки автошкол по числу ДТП выпускников

Автоэксперт Нестеренко: нельзя оценивать автошколы по количеству ДТП выпускников
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Автошколы нельзя оценивать по количеству ДТП, в которые попали их выпускники. Такие учреждения ответственны именно за подготовку и обучение будущих водителей, а не за их воспитание и прилежность на дорогах, заявил автоэксперт Народного фронта, вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко в эфире Общественной Службы Новостей.

Аналогичные рейтинги в России уже пытались вводить, ориентируясь на число выпускников, сдавших экзамены с первого раза, напомнил специалист. Сегодняшние меры он посчитал излишними.

«Оценивать автошколы с точки зрения того, сколько их выпускников попадают в ДТП – нельзя, потому что автошкола занимается подготовкой, а не воспитанием водителя, это нужно прививать с детства», — пояснил Нестеренко.

Если следовать по этому пути, то тогда можно ввести рейтинг инспекторов, которые выступают как финальное звено между учеником и водителем, добавил он. Но по факту в количество ДТП начинающего водителя виноваты не только автошколы и инспекторы, поэтому подходить так к этому вопросу некорректно, убежден эксперт.

Нестеренко также напомнил, что, согласно требованиям, перед выдачей водительских прав автошкола должна предоставить ученику минимум 138 часов теории и 56 часов вождения, но на практике часто эти правила нарушаются, так как их соблюдение значительно повышает стоимость обучения.

Напомним, в России приняли закон о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. Сведения предполагается размещать в интернете, чтобы россияне имели к ним доступ.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов отмечал, что такой рейтинг поспособствует росту качества подготовки водителей. По его мнению, теперь автошколы начнут инвестировать в обновление своих учебных программ, повышение квалификации инструкторов и современное оборудование, поскольку от этого будет зависеть их бизнес.

Ранее автоэксперт на примере Италии раскритиковал российские автошколы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами