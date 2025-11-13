На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России приняли закон о создании рейтинга автошкол

Госдума приняла закон о создании рейтинга автошкол
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. Документ опубликован в базе парламента.

«Сведения о показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предполагается размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения гражданам открытого к ним доступа», — говорится в пояснительной записке.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при формировании рейтинга автошкол будут учитываться «итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники».

Также сообщалось, что в России за семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах подскочила на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — заявили аналитики издания «Бизнес-секреты».

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее сообщалось, что обучение в автошколе в 2026 году подорожает на 10%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами