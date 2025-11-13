В России приняли закон о создании рейтинга автошкол

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. Документ опубликован в базе парламента.

«Сведения о показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предполагается размещать в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения гражданам открытого к ним доступа», — говорится в пояснительной записке.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при формировании рейтинга автошкол будут учитываться «итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники».

Также сообщалось, что в России за семь месяцев 2025 года средняя стоимость начального обучения в автошколах подскочила на 20,2% в сравнении с тем же периодом 2024 года.

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей. В 2024 году за этот же период средняя стоимость обучения была значительно меньше: 35 682 рубля», — заявили аналитики издания «Бизнес-секреты».

Получение водительских прав дороже всего обходится в Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее сообщалось, что обучение в автошколе в 2026 году подорожает на 10%.