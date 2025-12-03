На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автоэксперт на примере Италии раскритиковал российские автошколы

Автоэксперт Бобцов заявил о низком качестве обучения в российских автошколах
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В России будут публиковать рейтинг автошкол, чтобы люди могли оценить качество подготовки в каждой из них. Однако, по мнению автоэксперта Артёма Бобцова, это не поможет усовершенствовать данную сферу. Сегодня в стране вцелом низкое качество подготовки будущих водителей, а сам экзамен часто сопряжен с поборами, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

«О каком качестве обучения может идти речь, когда у нас процедура экзамена в автошколе выглядит так, что перед экзаменом всем предлагают скинуться и предупреждают, что с первого раза никто не сдаст, но со второго и последующих, точно все сдадут», — завил специалист.

В Европе, по его словам, обучение проводится более тщательно, оно подразумевает комплексный, длительный и сложный процесс, но при этом более затратный. В пример специалист привел Италию, отметив, что там практическая часть по вождению длится полгода, и даже после этого гражданам выдают права с ограничениями по категории. В России же учащиеся часто ездят по одному и тому же маршруту, не отрабатывая все необходимые навыки, убежден Бобцов.

«В Италии они и ездят шесть месяцев только потому, что некоторые ситуации повторяются на дорогах раз в несколько месяцев, но к ним нужно быть готовыми», заключил автоэксперт.

Напомним, в середине ноября в России приняли закон о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол. Сведения предполагается размещать в интернете, чтобы россияне имели к ним доступ.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов отмечал, что такой рейтинг поспособствует росту качества подготовки водителей. По его мнению, теперь автошколы начнут инвестировать в обновление своих учебных программ, повышение квалификации инструкторов и современное оборудование, поскольку от этого будет зависеть их бизнес.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожает обучение в автошколе.

